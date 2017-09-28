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28 Eylül 2017 Perşembe 14:57

Girne’ye Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli Yapılıyor

Girne girişi yonca dönel kavşağı üzerine Dr. Fazıl Küçük Anıt heykeli yapılıyor.

Girne'ye Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli Yapılıyor
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Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): Girne girişi yonca dönel kavşağı üzerine Dr. Fazıl Küçük Anıt heykeli yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, heykel, İçişleri Bakanlığı ve Girne Belediyesi işbirliğinde Girne girişi yonca dönel kavşağı üzerine yapılacak.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 11 yıldır üzerinde çalışılan bir proje olan Kıbrıs Türk Tarihinin en önemli liderlerinden olan Dr. Fazıl Küçük’ün anıt heykeli projesini hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Bakan Evren, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye, projenin tasarımcısı ve uygulamacısı Heykel sanatçısı Serhat Selışık’a ve projenin finansını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Proje 124,300 TL’ye mal olacak ve kaideler üzerine oturtulacak 4 metre yüksekliğinde anıt heykelden oluşacak.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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