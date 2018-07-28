Girne Limanı’ndan Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 45 Kişi Yakalandı





Lefkoşa, 28 Temmuz 18 (.): Girne’de, Yunanistan\'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.AA’nın KKTC\'nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ihbar üzerine Yunanistan\'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenlendi.Operasyonda, Türkiye\'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk etti.Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.(AA/TUĞ/GÜL)