Girne Karaoğlanoğlu’daki “rıvıera Bölgesinde” Temizlik

Lefkoşa, 8 Eylül 18 (.): Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Riviera Bölgesi sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışanlar bölgeden yaklaşık 90 torba çöp topladı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu Neşet İkiz Sokağın bitimindeki sahil şeridinde temizlik yapıldığını belirtti. Güngördü, Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolu’nda sürekli temizlik çalışması yapıldığını kaydederek, vatandaştan temizlik konusunda duyarlı olmasını istedi.
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