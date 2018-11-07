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Girne Esnafı, Güngördü’ye Teşekkür Etti

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Girne Çarşı Esnafı Birliği, 8. Girne Çarşı İndirim Şenliğinin gerçekleşmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye çek ve teşekkür plaketi takdim etti

Girne Esnafı, Güngördü’ye Teşekkür Etti

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Girne Çarşı Esnafı Birliği, 8. Girne Çarşı İndirim Şenliğinin gerçekleşmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye çek ve teşekkür plaketi takdim etti

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:07
Girne Esnafı, Güngördü’ye Teşekkür Etti

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Girne Çarşı Esnafı Birliği, 8. Girne Çarşı İndirim Şenliğinin gerçekleşmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye çek ve teşekkür plaketi takdim etti

 

Girne Çarşı Esnafı Birliğinden oluşan bir heyet geçmiş günlerde Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 8. Girne Çarşı İndirim Şenliği’yle ilgili Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

 

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, heyet ziyarette şenliğin gerçekleşmesine katkı olması için esnaftan topladığı yaklaşık 31 bin Türk Lirası’nı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

 

Heyet ayrıca şenliğin gerçekleşmesini sağladığı için Başkan Güngördü’ye teşekkür plaketi verdi.

 

GÜNGÖRDÜ: “İMKÂNLAR DÂHİLİNDE KATKILAR SÜRECEK”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekonomik kriz olduğu dönemlerde indirim şölenlerinin bölge esnafının ekonomik yönden kalkınması ve aynı zamanda halkın da indirimli alışveriş imkânı bulmasına olanak sağladığını söyledi.

 

Güngördü, belediye olarak bölgenin ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde kendilerine düşen payı ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, esnafa olan desteklerini imkânlar dâhilinde sürdüreceklerini kaydetti.

 

(RU/ YIL)      FOTOĞRAFLI

 

 

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