Girne’deki Tcg Bayraktar Yarın Ve Pazartesi Halkın Ziyaretine Açılıyor

Lefkoşa, 29 Temmuz 17 (.): Girne’de demirleyen TC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Bayraktar isimli gemi, yarın ve pazartesi günü 10:00-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılıyor.
GKK’dan yapılan açıklamaya göre, TCG Bayraktar’a ulaşım Girne Turizm Limanı’ndan sağlanacak.
13 Nisan 2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Bayraktar, 29 Temmuz-01 Ağustos 2017 tarihleri arasında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitimi programı kapsamında KKTC’yi ziyaret ediyor.
Gemiyi ziyaret edecek bayan ziyaretçilerin pantolon ve topuksuz ayakkabı tercih etmeleri rica edildi.
(FEZ) FOTOĞRAFLI