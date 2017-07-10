Girne-değirmenlik Yolunda Ölümlü Kaza

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 : Girne-Değirmenlik yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 00.20 sıralarında Mehmet Karakuş (E-25), DD 683 plakalı aracıyla Girne - Değirmenlik Anayolu’nda Değirmenlik istikametinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıktı.

Yol kenarındaki bariyerlere sağ ön kısmı çarpan araç, çarpmanın etkisiyle tekrar yola savrularak, o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı araca çarptı.

Çarpışma sonucu DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yandı. Araçta yolcu olarak bulunan Buğarhan yanarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip kalp damar cerrahisinde müşahede altına alındı.

TND 087 plakalı araç sürücüsü Muhammed İkbal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ferhat Küçükbalaban (E-43), Ayfer Küçükbalaban (E-35) ve Deniz Küçükbalaban (E-16) da kaza sonucunda yaralandı.



Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinin ardından Ferhat Küçükbalaban taburcu edilirken, Ayfer Küçükbalaban ve Deniz Küçükbalaban Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’nde, Muhammed İkbal ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.



(DOĞ/FEZ)

