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14 Şubat 2017 Salı 12:50

Girne’de Yol Alt Yapı, Asfaltlama Ve Yamalama Çalışmaları Sürüyor

Girne’de asfalt yamalama, mekanik yol alt yapı ve asfalt serim çalışmaları sürüyor.

Girne'de Yol Alt Yapı, Asfaltlama Ve Yamalama Çalışmaları Sürüyor
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Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Girne’de asfalt yamalama, mekanik yol alt yapı ve asfalt serim çalışmaları sürüyor.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Semih Sancari, Aşık Hüseyin Şehit Meyrem Niyazi, Tarık Zafer Tunaya, H Cengiz, Kantarcılar, Şehit A Fevzi ve Şehit Şener Enver sokak ve caddelerindeki asfalt serim çalışmaları tamamlandığı, Necati Gürkaya Sokak’ta ise yamalama çalışmalarına devam ediliyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sürekli gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu amaçla kentin belirli noktalarında içme suyu hatlarının yenilenmesi, kanalizasyon ve elektrik hatlarının geliştirilmesi için kazı çalışmaları yapılmakta olduğunu belirten Güngördü,  çalışmalar tamamlandığında sıkıntıların büyük bir oranda çözüleceğini kaydetti.

Güngördü, Temmuz ayına kadar 35 sokak ve ana caddede asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

(UG/FEZ) FOTOĞRAFLI

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