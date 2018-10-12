Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek





ETKİNLİK PAZAR GÜNÜ SEVİM EBEOĞLU BARIŞ PARKI’NDALefkoşa, 12 Ekim 18 : Girne Belediyesi himayelerinde Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği ve Seven Sense Yoga Dükkanı iş birliğinde sokak hayvanlarına yardım amacıyla “Parkta Jivamukti Yoga” etkinliği düzenlenecek.Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre halka açık olacak etkinlik, Pazar günü 17.00-18.00 saatleri arası Girne Açık Pazar yanındaki Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yer alacak.Hayatında hiç yoga yapmamış kişilerin de katılabileceği etkinlikle sokak hayvanlarının insanlara olan ihtiyacı konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.Etkinlikten elde edilecek gelir, sokakta yaşayan canların tedavi ve rehabilitasyon masraflarında kullanılacak.Katılımcıların yoga yapmak için yanlarında mat veya plaj havlusu, sıcak tutacak kıyafet veya şal bulundurmaları istendi.Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel gözetimindeki etkinliğe katılım için 20 TL bağış kabul edilecek.Kayıt ve bilgi için 0533 870 2014 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI