Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde Yarın Kanalizasyon Çalışmaları Nedeniyle Trafik Denetimli Bir Şekilde Verilecek

TIR VE KAMYONLAR HARİÇ YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Girne’de yarın Yeni Liman Çemberi ile Bellapais Kavşağı arasında yapılacak, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bölge kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar nedeniyle TIR ve kamyonlar hariç Dr Fazıl Küçük Bulvarı, İskenderun Caddesi ve Uğur Mumcu Bulvarı’ndan gelen araçlar, Yeni Liman Çemberi’ni kullanıp Semih Sancar Caddesi’ne doğru seyir edemeyecek.

Semih Sancar’dan gelen araçlar da TIR ve kamyonlar hariç Yeni Liman Çemberi’ne doğru gidemeyecek ve Bellapais Trafik Işıkları’ndan sağa veya sola yönlendirilerek Kurtuluş Caddesi’ni kullanmak zorunda kalacak.

Denetimli bir şekilde verilecek trafik nedeniyle çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.

(AK/HÖ)