Girne’de “neşeli Şarkılar”

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Topluluğu, Şef İhsan Gürel yönetiminde “Neşeli Şarkılar” konserinin ilki dün akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşti.Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser sonrası Şef İhsan Gürel ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Hüseyin Kanatlı\'ya plaket ve çiçek verilirken, koro elemanlarına da çiçek takdim edildi.Yarın akşam gerçekleştirilecek konserin ikinci ayağı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.30’da başlayacak.Katılımın ücretsiz olduğu konsere rezervasyon için 0533 870 20 15 numaralı telefon aranabiliyor.(RU/GUR) FOTOĞRAFLI