Girne’de Meydana Gelen Bir Dizi Hırsızlıkla İlgili Olarak 1 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Girne bölgesinde Nisan - Mayıs ayları içerisinde, meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.Y.(E-29) tutuklandı.

Girne, Alsancak, Çatalköy ve Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren on ayrı iş yerinin bahse konu şahıs tarafından açılarak hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, R.Y.’nin Girne’de faaliyet gösteren “Şapqa” isimli iş yerinden toplam 600 TL nakit para, Yemen Kahvesi isimli işyerinden yazar kasa ve kasa içerisindeki 300 TL para, Küp Döner isimli işyerinden 900 TL nakit para, Çatalköy’de faaliyet gösteren The Crispy Squid restorandan 80 TL para, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Kings Kebab isimli işyerinden bahşiş kutusu ve yazar kasanın para bölmesini, Dere Plaza Cafe isimli işyerinden yazar kasa ve içerisindeki yaklaşık 50 TL bozuk para, Alsancak’ta faaliyet gösteren Nülten Oral Kuaför isimli iş yerinden yazar kasanın kasa bölümünü ve içerindeki 50 TL bozuk para olan 4 adet bahşiş kutusu, Garava Av Pazarı isimli işyerinden 150 TL para, The Children Place isimli işyerinden muhtelif ayakkabı ve giyim eşyaları ile 1 dizüstü bilgisayar şarj aleti ve bir cep telefonu şarj cihaz ve The Secret Fashion isimli işyerinden muhtelif iç çamaşırları ve kıyafetler ile kozmetik ürünlerinin çalındığı tespit edildi.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da, 9 Mayıs’da, 21:00-10:30 saatleri arasında, Kızılbaş çemberi bölgesindeki toprak alanda park halinde bulunan Ali Kılınç’a ait su tankeri üzerinde monteli bulunan iki akü çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-50), tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

11 Nisan’da saat 11:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, E.K.(E-26), Ergün Kumyalılı’ya kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp eşini Larnaka\'dan alması gerektiği ve geri ödeyeceği yalan beyanında bulunarak 250 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. E.K tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

13 Mayıs tarihinde saat 18:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, S.Ç. (E-45), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 27.000 ABD dolar nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi. S.Ç hakkında yasal işlem başlatıldı.

POLİSİYE OLAYLAR