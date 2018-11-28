Girne’de Kültür-sanat Sezonu Başlıyor

GİRNE BELEDİYESİ KIŞ VE BAHAR AYLARI İÇİN KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HAZIRLADI

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Girne Belediyesi’nin kış ve bahar ayları için hazırladığı kültür sanat programı kapsamında, Aralık 2018- Nisan 2019 tarihleri arasında ülkeden ve Türkiye’den sanatçıların katılımıyla tiyatro, konser, sergi ve söyleşiler yer alacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, etkinliklerin büyük çoğunluğunun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirileceği, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde de çeşitli sergi ve atölye çalışmaları yapılacağı belirtildi.

4 Aralık Salı akşamı saat 20:00’de, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su programın ilk oyunu,“21:15 Treni”ni Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahneye koyuyor.

Bilet ve bilgi için; Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Kültür sanat programı şöyle:

ARALIK PROGRAMI

4 Aralık Salı ve 7 Aralık 2018 Cuma Saat: 20.00’de, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su, “21:15 Treni”; 5 Aralık 2018 Saat: 17.00’de 18. Direklerarası KKTC Seyirci Ödülleri, 11 Aralık 2018 Salı Saat: 20.00’de Ödüllü yönetmen ve aktör Murat Çidamlı\'nın rejisörlüğünü ve oyunculuğunu üstlendiği Nazım Hikmet’in “Piraye” oyunu; 17 Aralık 2018 Pazartesi saat: 20.00’de, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun Şef İhsan Gürel yönetiminde vereceği, “Gayrimüslim Besteciler Konseri” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

3-15 Aralık tarihleri arasında Engelsiz Kalpler Fotoğraf Sergisi, 16-23 Aralık tarihleri arasında da Mahteyker Yönsel’in Resim Sergisi Girne Sanat Galerisi’nde mesai saatleri içerisinde sanatseverler tarafından izlenebilecek.

OCAK PROGRAMI

7 Ocak 2019 Pazartesi ve 8 Ocak 2019 Salı Saat: 20.00’de KKTC Devlet Tiyatroları, “Şahane Düğün”; 10 Ocak 2019 Perşembe Saat: 20.00’de, 20 yıl televizyon haberciliği yapan İrfan Değirmenci’nin tek kişilik gösterisi “Anne Ben Artist Oldum”; 15 Ocak 2019 Salı Saat: 20.00’de, Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, 18 Ocak 2019 Cuma Saat: 20.00’de, Samsun Sanat Tiyatrosu’ndan “Kuvayi Milliye Destanı”; 22 Ocak 2019 Salı ve 24 Ocak 2019 Perşembe Saat: 20.00’de, Girne Belediye Tiyatrosu, “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Tanju Akyol’un Resim Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde mesai saatleri içerisinde sanatseverler tarafından izlenebilecek.

ŞUBAT PROGRAMI

Şubat 2019 Salı saat: 20.00’de Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Ev Yapımı?” oyunu, 11 Şubat 2019 Saat: 20.00’de başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Levent ile söyleşi; Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

19 Şubat 2019 tarihinde, Nurseli İdiz’in şen, dul bir kadını canlandırdığı, Tiyatro Kare’nin sahneye koyacağı, “Şen Makas” tiyatro oyunu Saat: 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum’da; 26 Şubat 2019 Salı Saat:20.00’de tiyatro ve sinema oyuncusu Fırat Tanış’ın sahneye koyacağı tek kişilik türkülü “Gelin Tanış Olalım” oyunu, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum’da izleyicileriyle buluşacak.

17-20 Şubat 2018 tarihleri arasında Hasan Eminağa’nın seramik atölye çalışmaları Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde mesai saatleri içerisinde sanatseverler tarafından izlenebilecek.

MART-NİSAN PROGRAMI

8 Mart 2019 Cuma günü Kıbrıs’ın ilk Kadın Bestecileri Kamran Aziz ve Jale Derviş Anısı’na Saat: 20.00’de, Saint Hilarion Strings Quartet, “Kadın Demek” Konseri Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. 5-12 Mart 2019 tarihleri arasında Vounous Uluslararası Pişmiş Taş Heykel Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde mesai saatleri içerisinde sanatseverler tarafından izlenebilecek.

GİRNE BELEDİYESİ 1. ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ

19-21-22-26-28-29 Mart 2019, 18-19-23-25-26 Nisan 2019 tarihlerinde İzel Seylani’nin yazıp oynattığı, “Karagöz Gizli Hazne”,

2 Nisan 2019 Salı, Tiyatro Alkış, “Küçük Balık Bam Bam”; 4 Nisan 2019 Perşembe, Uygur Çocuk Tiyatrosu, “Burnunu Kaybeden Palyaço”, 9 Nisan 2019 Salı Tiyatro Alkış, “Bir Kümes Müzikali”, 10 Nisan 2019 Perşembe, Tiyatro Alkış, “Ben Çöp Değilim”, 12 Nisan 2019, İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu’nun, “Kaplumbağa ve Tavşan”, 16 Nisan 2019 KKTC Devlet Tiyatroları’nın, “Bremen Mızıkacıları” Oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda minik izleyicileriyle buluşuyor. Birinci gösterimler Saat: 10-00’da İkinci Gösterimler Saat: 12:00’de başlayacak.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI