Girne’de “huzur Operasyonu”…

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam 20.30 – 02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 : Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam 20.30 – 02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, diskolar, alkollü içki satışı yapılan mekânlar kontrol edildi.

Polis açıklamasında, denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri yasak sekiz kişi tespit edilirken, bir iş yerinin de kapanma saatlerine riayet etmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan trafik ekiplerinin gerçekleştiği denetimler sonucu 377 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı sekiz araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT’TA “HUZUR OPERASYONU”

Yine dün akşam 18.00 - 21.00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Yapılan kontrollerde, kanunsuz herhangi bir durum tespit edilmezken, trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

(RU/ŞEB)