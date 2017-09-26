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26 Eylül 2017 Salı 15:32

Girne’de “engelsiz Yaşam Çalıştayı” Düzenlenecek

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) işbirliğinde “Engelsiz Yaşam Çalıştayı” düzenlenecek.

Girne'de 'engelsiz Yaşam Çalıştayı” Düzenlenecek
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ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ İLE CTP İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK ÇALIŞTAYDA, ENGELLİLEİRN SORUNLARI ELE ALINACAK

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) işbirliğinde “Engelsiz Yaşam Çalıştayı” düzenlenecek.

Girne Dome Otel’de Cuma günü yapılacak çalıştay saat 10.00’da başlayacak.

Çalıştayda, engellilerin sıkıntıları “eğitim”, “mevzuat”, “istihdam”, “sosyal, kültürel, turizm ve sportif alanlara katılım”, “çevre, sağlık ve rehabilitasyon”, “yönetsel işleyiş” ve “medya” olmak üzere 7 başlıkta ele alınacak.

Çalıştaya, akademisyenler, hekimler, hukukçular ve uzmanlar katılacak.

Verilen bilgiye göre, konular oluşturulacak çalışma masalarında tartışılacak, sunumlar hazırlanacak.  Çalıştay, aynı gün katılım belgelerinin dağıtılmasıyla son bulacak.

KİBRİT: “ÇALIŞTAY BİR İLK”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ülkede engellilerle ilgili bir politika olmadığını, bu yönde politikalar oluşmasına katkı sağlamak için çalıştay düzenlediklerini kaydetti.

Kibrit, “Engellilerle ilgili bu çalıştay bir ilk olacak” dedi.

CTP’den yapılan açıklamada da, programla ilgili detaylara yer verildi ve açılışta Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da konuşma yapacağı belirtildi.

(RÇ/GUR) FOTOĞRAFLI

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