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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Girne’de Çocuk Şenliği Ve Kermes Düzenlenecek

Girne’de geliri yardıma muhtaç çocuklar için kullanılacak çocuk şenliği ve kermes düzenlenecek. Etkinlik Cumartesi günü 14:00-19:00 saatleri arasında Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yer alacak.

Girne'de Çocuk Şenliği Ve Kermes Düzenlenecek
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Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): Girne’de geliri yardıma muhtaç çocuklar için kullanılacak çocuk şenliği ve kermes düzenlenecek. Etkinlik Cumartesi günü 14:00-19:00 saatleri arasında Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yer alacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Hope For Kids” sloganıyla etkinliği organize eden Kamburoğlu PreSchool yöneticisi Mehmet Kamburoğlu ve öğrencileri kabul etti.

Mehmet Kamburoğlu şenliğe yapılan katkılar nedeni ile Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu kapsamda hazırladıkları plaketi Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Güngördü de etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere hediye takdim etti

Şenlikte; çeşitli yiyecek, içecek stantlarının yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktivite istasyonları, yüz boyama standı ve oyun bölümleri kurulacak.

Etkinlikte ayrıca dans gösterisi ve Grup Arabent konseri yer alacak.

(GÖZ/HA)

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