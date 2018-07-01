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Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı

DAVİD’S PEOPLE BİSTRO-CAFE’NİN KUNDAKLANMASIYLA BAĞLANTISI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı

DAVİD’S PEOPLE BİSTRO-CAFE’NİN KUNDAKLANMASIYLA BAĞLANTISI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

01 Temmuz 2018 Pazar 09:06
Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı

DAVİD’S PEOPLE BİSTRO-CAFE’NİN KUNDAKLANMASIYLA BAĞLANTISI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI


Lefkoşa, 1 Temmuz 18 : Girne’de, S.D. (E-26) kimlikli kişi, yasadışı kumar oynatan bazı internet sitelerine finans sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, S.D. (E-26)’nin, dün 12:30-16:00 saatleri arasında internet üzerinden yasadışı kumar oynatan bazı sitelere finans sağladığı tespit edildi.
KUNDAKLAMADA GELİŞME
Bu arada, David’s People Bistro-Cafe’nin kundaklanmasıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
19 Haziran’da Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yeri kundaklanmış, yangın iş yeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve çıkan yangın sonucu iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente branda yanarak zarar görmüştü.
Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen D.D. (E-41) ve G.K. (E-19) tespit edilerek tutuklandı.
(AK/HA)


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