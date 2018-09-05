Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Girne’de bazı bölgelerde yarın 6 saat elektrik kesintisi yapılacak.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 - 15.00 saatleri arasında; Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli İlkokulu ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar Çevresi, Yağ Değirmeni, Riviera Hotel ve civarı ile Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nin elektrik...



Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Girne’de bazı bölgelerde yarın 6 saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 - 15.00 saatleri arasında; Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli İlkokulu ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar Çevresi, Yağ Değirmeni, Riviera Hotel ve civarı ile Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde olmak üzere yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle Jasmine Court Hotel’in batısı ile Ağır Bakım Taburu’nun elektrik enerjisi de kesik olacak.

(DOĞ/sel)

