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05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:21

Girne Bölgesinde Su Kesintisi Uyarısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, DSİ’nin Girne Liman bölgesinde ana isale hattında oluşan teknik bir arızadan dolayı Girne, Lapta, Alsancak, Çatalköy ve Esentepe belediyelerine bağlı yerleşim birimlerine Türkiye’den gelen suyun verilmeyeceğini belirtti.

Girne Bölgesinde Su Kesintisi Uyarısı
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Lefkoşa, 5 Temmuz 17 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, DSİ’nin Girne Liman bölgesinde ana isale hattında oluşan teknik bir arızadan dolayı Girne, Lapta, Alsancak, Çatalköy ve Esentepe belediyelerine bağlı yerleşim birimlerine Türkiye’den gelen suyun verilmeyeceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışmaların seyrine göre arızanın giderilmesinin 4-5 gün sürebileceği kaydedildi.

Su İşleri Dairesi, söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.  

(AK/HÖ) 

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