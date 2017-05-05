Girne Bölgesi Belediyeleri 24 Kilometrelik Güzergahta, Refüj Ve Yol Kenarı Temizliği Çalışmasını Tamamladı

Girne’deki 5 belediye, Gönyeli Çemberi ile Alsancak çemberi arasında kalan 24 kilometrelik güzergahta, refüj ve yol kenarı temizliği çalışmasını tamamladı.

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Girne’deki 5 belediye, Gönyeli Çemberi ile Alsancak çemberi arasında kalan 24 kilometrelik güzergahta, refüj ve yol kenarı temizliği çalışmasını tamamladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı çevre temizliği ve çevre koruma projesi “Temiz Düşün” kapsamındaki kampanyaya; Girne, Dikmen, Alsancak, Lapta ve Esentepe Belediyeleri katkı koydu.

Çalışmalar kapsamında her belediye kendilerine verilen 4 kilometre uzunluğundaki yolun orta refüjü ile yolun kenarlarındaki otları temizledi ve çöpleri topladı. Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri Karayolları sorumluluğundaki Girne kentinin ana giriş yolu durumundaki St.Hilarion Kavşağı ile Onar Village arasında kalan kısmı temizledi.

GÜNGÖRDÜ: “ASLOLAN TEMİZLİK DEĞİL KİRLETMEMEKTİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Temiz Düşün Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ile Girne Bölgesi belediyeleri arasında işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güngördü, turistlerin en çok kullandığı güzergahın temiz olması için Girne bölgesi belediyelerinin Belediyeler Birliği’ne yaptığı öneri çerçevesinde Lefkoşa kavşağından Alsancak kavşağına uzanan anayol üzerinde temizlik yapıldığını belirterek, çalışmanın belediyeler arasında işbirliği yanında Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin güçlerini birleştirmesini sağlayacağını dile getirdi.

Toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çeken Güngördü, aslolanın kirliliği temizlemek değil, kirletmemeyi öğretmek olduğunu ve yurttaşların çevreyi kirletmeme alışkanlığını edinmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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