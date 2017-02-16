Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 11:09

Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği Sona Erdi

Girne Belediyesi’nin Şubat tatili kapsamında çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği “Yarıyıl Şenliği”, seramik atölyesi etkinliği ile sona erdi.

Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği Sona Erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 16 Şubat 17 (.): Girne Belediyesi’nin Şubat tatili kapsamında çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği “Yarıyıl Şenliği”, seramik atölyesi etkinliği ile sona erdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale yönetiminde Zeytinlik Köy Evi’nde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kilden objeler üretti.

Atölye çalışmalarını Zeytinlik Köy Evi’ni ziyaret eden Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da izledi.

Etkinlikte, Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz de çocuklara kitap hediye etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocuklara Şubat tatilinde eğitici ve eğlenceli aktivite olanağı sağlama yönünde “Yarıyıl Şenliği” düzenlediklerini belirterek, Resim Atölyesi, Masal Atölyesi, Çocuk Partisi ve son olarak da Seramik Atölyesi’ni kapsayan dört etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Çocuklara, yeşili koruma, hayvanları sevme ve çevreyi temiz tutma ile ilgili mesajlar veren Güngördü, “çok çalışın, derslerinize ilgili olun. Çalışmanın yanında, resim, seramik, müzik gibi sanatsal faaliyetlere de katılın” dedi.

Güngördü, yeni öğrenim yılında çocuklara başarılar diledi.

(UG/HA) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc Emekli Polisler Derneği, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti Kktc Emekli Polisler Derneği, Şehit Aileleri Ve...
Farklı Ülkelerden 139 Sporcunun Pedal Çevireceği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Bugün Başladı Farklı Ülkelerden 139 Sporcunun Pedal Çevireceği...
Mücahit Komutanları Derneği: “enosis Kararı Türklere Karşı Düşmanca Görüşlerini Yansıtıyor” Mücahit Komutanları Derneği: “enosis Kararı...
Ydü’de Yatay Geçiş İçin Son Tarih 22 Şubat… Ydü’de Yatay Geçiş İçin Son Tarih 22 Şubat…
Bkp Avrupa Sol Partisi’nin Roma’da Yapılacak Yürütme Kurulu Toplantısında Temsil Edilecek Bkp Avrupa Sol Partisi’nin Roma’da Yapılacak...
Meclis Çevre Komitesi Toplandı Meclis Çevre Komitesi Toplandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kktc Emekli Polisler Derneği, Şehit Aileleri...
KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Şehit Aileleri...

Haberi Oku