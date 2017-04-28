Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 12:15

Girne Belediyesi Vezneleri Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Yarın Açık Olacak

Girne Belediyesi, 30 Nisan tarihinde sona erecek Taşınmaz Mal (Emlak) Vergisi ödemelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, tahsilat veznelerinin yarın&nbsp; da açık olacağını bildirdi.

Girne Belediyesi Vezneleri Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Yarın Açık Olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Girne Belediyesi, 30 Nisan tarihinde sona erecek Taşınmaz Mal (Emlak) Vergisi ödemelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, tahsilat veznelerinin yarın  da açık olacağını bildirdi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre  yarın 08:00 – 13:00 saatleri arasında  ödeme yapılabilecek.

Açıklamada, yurttaşların hafta sonu açık olacak Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki emlak ve su veznelerinden emlak vergileri ile birlikte su faturası ödemesini de yapabileceği kaydedildi.

Emlak vergisi 1. taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Nisan Pazar günü olduğu ve bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme faizinin uygulanacağı da hatırlatıldı.

(ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak Ortak Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak Ortak...
Tdp, 1 Mayıs’a Katılım Çağrısı Yaptı Tdp, 1 Mayıs’a Katılım Çağrısı Yaptı
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan İtibaren Durdurma Kararı Aldı Kar-iş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan...
RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE” KONULARINDA AYAK SÜRÜYOR RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE”...
Denktaş, Antalya'da Denktaş, Antalya'da
Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak...
Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs’ta ara bölgede yapılacak ortak mitinge katılım çağrısı yaptı.

Haberi Oku