Girne Belediyesi Vezneleri Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Yarın Açık Olacak

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Girne Belediyesi, 30 Nisan tarihinde sona erecek Taşınmaz Mal (Emlak) Vergisi ödemelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, tahsilat veznelerinin yarın da açık olacağını bildirdi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yarın 08:00 – 13:00 saatleri arasında ödeme yapılabilecek.

Açıklamada, yurttaşların hafta sonu açık olacak Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki emlak ve su veznelerinden emlak vergileri ile birlikte su faturası ödemesini de yapabileceği kaydedildi.

Emlak vergisi 1. taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Nisan Pazar günü olduğu ve bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme faizinin uygulanacağı da hatırlatıldı.

(ÖZ/HA)