Girne Belediyesi’nin Gıda Denetimleri Sürüyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Gıda Denetim ekibi, Ocak 2017 ve Şubat’ın ilk iki haftasını kapsayan sürede, 226 işyerinde denetim gerçekleştirdi. 7 işletmeye para cezası kesilirken, bazı işyerleri mühürlendi. Toplamda 6 bin 140 kg pastırma, 193 Kg kokoreç ürününe el konuldu.

7 İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLİRKEN, BAZI İŞYERLERİ MÜHÜRLENDİ. TOPLAMDA 6 BİN 140 KG PASTIRMA, 193 KG KOKOREÇ ÜRÜNÜNE EL KONULDU

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Gıda Denetim ekibi, Ocak 2017 ve Şubat’ın ilk iki haftasını kapsayan sürede, 226 işyerinde denetim gerçekleştirdi. 7 işletmeye para cezası kesilirken, bazı işyerleri mühürlendi. Toplamda 6 bin 140 kg pastırma, 193 Kg kokoreç ürününe el konuldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hijyen koşullarının yetersizliği, sağlık karnelerinin bulunmaması, süresi dolan Belediye İşletme İzni’nin yenilenmemesi gibi nedenlerle; Volume Bar, İstanbul Börek, Palmi Börek, Hürdeniz Restaurant-Karaoğlanoğlu, Baştaşlar Restaurant, Antep Sofrası ve Rafter’s Restaurant’a toplam 746 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Anadolu İşhanı’ndaki bazı dükkânlarda ve Hatice’nin Yeri Lokantası’nda yatı amaçlı kullanımdan dolayı işletmelerin mühürlendiği, CMR Çiğ Köfte’nin ise sağlık koşullarına aykırı faaliyetten dolayı kapatılarak mühürlendiği kaydedildi.

Eksiklerini gideren ve yasal uygunluğunu yeniden sağlayan işletmelerin mühürleri açılarak faaliyete başlamalarına izin verildiği belirtildi.

RAF KONTROLLERİ SIRASINDA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERE EL KONULDU

Açıklamada, Sağlık Şubesi Gıda Denetim ekibinin, Karakum’daki Lemar’da üzerinde etiket bilgisi olmayan 6 bin 140 kg pastırmaya, Kaşkar Market’te 4 Pınar marka sandviç ve 6 Pınar marka pizzaya el koyduğu; Butik Kasap’ta uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 193 Kg kokoreç ürününe el konulduğu kaydedildi. El konulan tüm ürünlerin imha edildiği vurgulandı.

SOYEL: “İNSAN SAĞLIĞINI İLGİLENDİRECEK RİSKLERİN FARKINDA OLUNMALIDIR”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, tüketilen gıdaların insan sağlığını doğrudan etkilediğini, bu nedenle gıda üreten işletmelerin çalışma koşullarının denetlenmesi hususunda sürdürdükleri çalışmalar nedeniyle zaman zaman üretici esnafa karşı zorlayıcı olduklarını ifade etti.

Soyel, işletmelerin yaptıkları düzenlemelerle hijyen standartlarını yükseltmelerinin sadece Girne için değil tüm ülke insanı için oldukça önem taşıdığına dikkat çekti.

Soyel, “Gıda ile ilgili olan tüm işletmelerin, insan sağlığını etkileyebilecek bütün risklerin farkında olması ve sorumluluğunu taşıması gerekmektedir. Rutin kontrollerimiz yanında zaman zaman geceleri de yaptığımız denetimlerle bu faaliyetlerin takibini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNGÖRDÜ: “İNSAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR VE EN ÖNCE SAĞLIK GELMEKTEDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye hizmetlerinin en başında insan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler olduğunu ifade ederek, göreve geldiği günden itibaren bu yöndeki çalışmaları geliştirerek, denetim ekibini yeni gıda mühendisi ve ek zabıta desteğiyle güçlendirdiklerini söyledi. Güngördü, belediyenin gıda konusunda denetim görevini eksiksiz yapmasına dikkat ettiklerini vurguladı.

Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Oldukça hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden Girne’mizin yiyecek, içecek ve eğlence ile ilgili tüm işletmelerinde de çıtayı yükseltecek, çalışma koşullarını geliştirecek ve gıdaların daha sağlıklı ve kaliteli üretimini sağlayacak yaklaşımlar içinde dikkatle hareket etmekteyiz. Çünkü, insan bizim için önemlidir ve en önce sağlık gelmektedir. İşletmelerde mühürleme dâhil, cezai yaptırımların uygulanması önemli bir caydırıcı etki sağlarken, bu yöndeki çalışmalarımızı duyarlılıkla karşılayan tüm işletme sahiplerinin gösterdiği işbirliği için müteşekkiriz.”

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