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Girne Belediyesi’nin Düzenlediği 8. Kültür Sanat Günleri Fatih Erkoç Konseriyle Başladı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği Kültür Sanat Günleri Türkiye’nin önemli müzik sanatçısı Fatih Erkoç konseriyle başladı. 

Girne Belediyesi’nin Düzenlediği 8. Kültür Sanat Günleri Fatih Erkoç Konseriyle Başladı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği Kültür Sanat Günleri Türkiye’nin önemli müzik sanatçısı Fatih Erkoç konseriyle başladı. 

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:50
Girne Belediyesi’nin Düzenlediği 8. Kültür Sanat Günleri Fatih Erkoç Konseriyle Başladı
Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği Kültür Sanat Günleri Türkiye’nin önemli müzik sanatçısı Fatih Erkoç konseriyle başladı. 
Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserde üflemeli çalgılar da çalan Erkoç, “Ellerim bomboş”, “Gitme” ve “Oynatmaya az kaldı” isimli şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirirken, Emmoğlu isimli şarkıyı ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak söyledi.
GÜNGÖRDÜ: “SANAT İNSANLARI BİRLEŞTİRİR”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, Kültür Sanat Günleri’nin bu yılki sloganının “Sanat yoluyla barış” olduğunu ifade ederek, Ortadoğu ve Akdeniz’deki mülteci hareketlerine ve çatışmalara dikkat çekti. 
Güngördü, sanatın insanlık için birleştirici bir güç olduğuna inandığını belirterek, etkinliklerin barış ve hoşgörüye vesile olmasını temenni etti. Güngördü, Türkiye ve Kıbrıs’ın ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğini bu nedenle düzenlenen konserle vatandaşa moral vermek istediklerini kaydetti.
Güngördü konuşmasının sonunda şahsı, belediye meclis üyeleri ve Girneliler adına sanatçıya teşekkürlerini sundu.
ERKOÇ: “SEYİRCİLERİN ENERJİSİNDEN ÇOK ETKİLENDİM”
Fatih Erkoç ise uzun yıllar sonra Girne’de konser vermenin heyecanını yaşadığını belirtti. Fatih Erkoç, sanatın insanları birleştirdiğine inandığını ifade ederek, Girne Amfi Tiyatro’nun atmosferinden ve seyircilerin enerjisinden çok etkilendiğini kaydetti.
 (AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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