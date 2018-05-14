Girne Belediyesi’nde Askeri Karargahın Kent Müzesine Dönüştürülmesi Kaşılığında Mutfak Ve Misafirhane İnşaatına İlişkin Sözleşme İmzalandı







Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Girne’de askeri karargah binasının kent müzesine dönüştürülmesi karşılığında Girne Belediyesi tarafından yapılacak mutfak ve misafirhane binasıyla ilgili Girne Belediyesi ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri

Komutanlığı (KTBK) kullanımındaki askeri karargah binasının kent müzesine dönüştürülmesi karşılığında Girne Belediyesi, KTBK için 3 bin kişilik mutfak binası ve 20 ünitelik misafirhane binası yapacak.



Sözleşmeye, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile yüklenici firma Yusuf Elgün İnşaat Şirketi Direktörü Yusuf Elgün imza koydu.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Anafartalar Lisesi’nin yanında KTBK tarafından 1974 yılından beri askeri karargah olarak kullanılan binanın, kamu yararına düzenlenerek kent müzesi olarak kullanılması için 3 Kasım 2017 tarihinde protokol imzalandığını söyledi.



Nidai Güngördü, yapılan protokole göre binanın Girne Belediyesine devredilmesi karşılığında belediyenin KTBK için 3 bin kişilik mutfak binası ve 20 ünitelik misafirhane binası yapacağını ifade etti.



Güngördü, yapılacak işlerle ilgili 16 Mart 2018 tarihinde ihaleye çıkıldığını ifade ederek, 8 ayda tamamlanacak mutfak binasının 1 milyon 580 bin TL, 11 ayda tamamlanacak misafirhane binasının ise 2 milyon 457 bin TL’ye mal olacağını kaydetti.



Güngördü, inşaat çalışmalarının başlamasıyla belediyenin kent müzesinde de çalışma başlatacağını sözlerine ekledi.



(YIL/HA)

