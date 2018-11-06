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Girne Belediyesi, Kuşadası Zeytin Festivali’ne Katıldı

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Girne Belediyesi’nden bir heyet, 1. Kuşadası Zeytin Festivali’ne katıldı.Girne Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanlarından oluşan bir heyet, Kuşadası Belediyesi tarafından “Bolluğa, sağlığa, barışa” sloganıyla bu yıl birincisi düzenlenen Kuşadası Zeytin Festivali’ne katıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yurtdışından festivale davet edilen tek belediye olarak ülkemizi temsil eden Girne Belediyesi yetkilileri, açılış kortejine katıldı ve Avrupa’nın en...

Girne Belediyesi, Kuşadası Zeytin Festivali’ne Katıldı

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Girne Belediyesi’nden bir heyet, 1. Kuşadası Zeytin Festivali’ne katıldı.Girne Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanlarından oluşan bir heyet, Kuşadası Belediyesi tarafından “Bolluğa, sağlığa, barışa” sloganıyla bu yıl birincisi düzenlenen Kuşadası Zeytin Festivali’ne katıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yurtdışından festivale davet edilen tek belediye olarak ülkemizi temsil eden Girne Belediyesi yetkilileri, açılış kortejine katıldı ve Avrupa’nın en...

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Girne Belediyesi, Kuşadası Zeytin Festivali’ne Katıldı

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Girne Belediyesi’nden bir heyet, 1. Kuşadası Zeytin Festivali’ne katıldı.
Girne Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanlarından oluşan bir heyet, Kuşadası Belediyesi tarafından “Bolluğa, sağlığa, barışa” sloganıyla bu yıl birincisi düzenlenen Kuşadası Zeytin Festivali’ne katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yurtdışından festivale davet edilen tek belediye olarak ülkemizi temsil eden Girne Belediyesi yetkilileri, açılış kortejine katıldı ve Avrupa’nın en büyük Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi Oleatrium’u gezerek incelemelerde bulundu.
KUŞADASI BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı makamında ziyaret eden heyet, bu yıl birincisi düzenlenen festivale katılma ve Kuşadasını tanıma fırsatı verdiği için başkan Kayalı’ya teşekkür etti. Heyet ayrıca Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve belediye yetkililerine Girne Zeytin Festivali ve ülkemizi tanıtan kitapçık ve hediyelik eşyalar takdim etti.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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