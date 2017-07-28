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28 Temmuz 2017 Cuma 12:34

Girne Belediyesi, Devrimci Genel İş’le Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Girne Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş’le toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Girne Belediyesi, Devrimci Genel İş'le Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
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Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Girne Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş’le toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 dönemini kapsayacak sözleşmeye Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit imza attı.

İmza töreninde, Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de hazır bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye çalışanlarının örgütlü bulunduğu Devrimci Genel İş ile uyum içinde olduklarını belirterek, bugünlere karşılıklı hakların korunması ve anlayış içinde gelindiğine vurgu yaptı.

Bir işyerinde sadece işveren veya işçinin mutlu olmasının yeterli olmadığını, karşılıklı memnuniyet olması gerektiğini belirten Güngördü, memnuniyetin bulunduğu işyerinde verimliliğin arttığı, işlerin doğru ve düzgün yapıldığını kaydetti.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit ise 2017 -2018 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesinde çalışanlara, kasa tazminatı, aile yardımı, kirlilik ödeneği, işçi sağlığı ve güvenliği ile diğer konularda bazı iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır birlikte çalıştıkları Girne Belediyesi’yle ilgili memnuniyetlerini belirten Naşit, Girne Belediyesi’nde çalışanların gününde ödendiğini, yatırımların zamanında yatırıldığını kaydetti.

(UG/HA)    FOTOĞRAFLI

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