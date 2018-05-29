Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Gönyeli’de Yaşanan Olayla İlgili Mesaj Yayınladı





Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi Gönyeli’de yaşanan olayla ilgili mesaj yayınladı.Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi Koordinatörü Misli Kadıoğlu, küçük bir çocuğun acı şekilde yaşamını yitirdiği ve büyük bir aile dramının yaşandığı olayın toplumu derinden sarstığını belirterek, çeşitli nedenlerle yaşamda sorunlarla karşılaşılabileceğini, çıkmaza girilebileceğini, ancak geri dönüşü olmayan ve pişmanlık yaratacak sonuçlar yaşamamak adına sorunları çözme yollarının aranması gerektiğine işaret etti.Özellikle çocukların istismara uğramasını önlemek, onları korumak, çocuklara huzur, güven ve sevgi ortamı yaratmanın anne babaların yanında toplumun sorumluluğunda olduğuna da işaret eden Kadıoğlu, çocuklara karşı davranış ve söylemler konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.Kadıoğlu, “Tüm yetkililer, ebeveynler, öğretmenler ve okul yöneticileri başta olmak üzere herkes, yaşanan bu acı olaydan ders almak zorundadır” dedi.Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin, aile içi iletişim, aile içi şiddet, çocuk ve aile ruh sağlığı, bağımlılıklar gibi konularda belediye bünyesinde üç aydan beri halka ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini ifade eden Kadıoğlu, herkesin soru ve sorunlarıyla ilgili ve doğru iletişim yöntemlerini öğrenebilmek adına merkeze bağlı uzmanlardan yardım alabileceğini hatırlattı.Girne’de Naci Talat Caddesi, Zeki Keçeli Apartmanı Kat:1/ Daire 3’te hizmet veren Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’ne ulaşmak için +90 533 879 95 95 numaralı telefonun aranabileceğini belirten Kadıoğlu, bu acı olayla ilgili başta aile bireylerine ve yakınlarına olmak üzere herkese sabır, ölenlere rahmet diledi.(AK/ŞEB)