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Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi

AYGIN: “EN ÖNEMLİ DENETİM MEKANİZMASI HALK OLACAK”

Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi

AYGIN: “EN ÖNEMLİ DENETİM MEKANİZMASI HALK OLACAK”

22 Haziran 2018 Cuma 15:31
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
AYGIN: “EN ÖNEMLİ DENETİM MEKANİZMASI HALK OLACAK”
Lefkoşa, 22 Haziran 18 : Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Sümer Aygın, TDP Belediye Meclisi Adayları ile toplantı gerçekleştirdi.
Aygın’ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Aygın, “TDP Girne Belediyesi meclis üyesi adayları ve vekilleri ile biraraya gelerek, geçen dört yıllık süreçte yaşanan aksaklıkları konuştuk. Eşgüdümlü çalışmalarla, parti meclisini yeniden canlandırmanın ve yeni projelerin önünü nasıl açacağımız konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak hedeflerimizi anlattık.” dedi 
Aygın, “Yeniden saygın ve yaşanabilir bir Girne için ” elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirtti. Daha önceki dönemde Girne belediyesi meclisinde temsil edilen Toplumcu Demokrasi Partisi’nin önümüzdeki dönemde daha kalabalık bir şekilde mecliste yerini alması gerektiğini belirten Aygın, Girne’de yapılan işleri birlikte takip edeceklerini söyledi.
Aygın, geçen dört yıllık dönemde belediye meclisi üyelerinin haberi olmadan ve imzası dışında ihalesiz bir şekilde verilen işlerin ve ödenen paraların Girne Belediyesi’nin bugünkü duruma gelmesinin en önemli sebeplerden biri olduğunu savunarak, mevcut yönetimin şehri birlikte yöneteceğiz sözlerini tutmadığının iddia etti.
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Aygın, gelecek dönemde gerçekleştirecekleri e-belediyecilik çalışmalarını süratle tamamlayacaklarını söyledi. Faaliyete geçecek bu sistemin halkın Girne belediyesi mali harcamalarına erişimini sağlanacağını ifade eden Aygın, en büyük kontrol mekanizmasının halk olacağını kaydetti.
Aygın, 25 Haziran pazartesi sabahı kazanan TDP’li meclis üyeleri ile birlikte belediyede derhal çalışmalara başlayacaklarını ve esas kazananın Girne ve Girne halkı olacağını ifade ederek TDP’li belediye meclis üyesi adaylarına seçimde başarılar diledi.
(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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