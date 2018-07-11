Girne Belediye Başkanı Güngördü Yardımsever Kadınlar Birliği İle Görüştü

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı Nefise Onuray’ı kabul etti.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, kent yaşamında sivil toplum örgütlerinin önemli olduğunu, Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği’nin sağlık ve eğitim konularında önemli işlere imza attığını söyledi.



Güngördü, Hükümetle görüşerek birliğin lokal yapmak için ihtiyaç duyduğu yer sorununa yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.



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