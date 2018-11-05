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Girne Belediye Başkanı Güngördü Ve Belediye Çalışanlarından Lefkoşa Maratonu’na Destek

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na katılarak destek vereceğini açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü Ve Belediye Çalışanlarından Lefkoşa Maratonu’na Destek

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na katılarak destek vereceğini açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Girne Belediye Başkanı Güngördü Ve Belediye Çalışanlarından Lefkoşa Maratonu’na Destek
Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na katılarak destek vereceğini açıkladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, maratonun gelirinin ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacak olmasının, toplumsal dayanışma için güzel bir örnek teşkil ettiğini kaydetti. 

Maratonun toplumda giderek azalan yardımlaşma ve dayanışma kültürünün canlandırılmasına katkıda bulunacağına inanç belirten Güngördü, maratona destek verdiğini ifade ederek, Girnelileri ve tüm halkı maratona desteğe çağırdı. 

(GÖZ/FEZ)          FOTOĞRAFLI
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