Girne Belediye Başkanı Güngördü, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Heyetini Kabul Etti

DOWN SENDROMLU BİREYLER İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

GÜNGÖRDÜ: “SOSYALLEŞMELERİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kabulde, down sendromu konusunda yapılabilecek etkinlik, farkındalık ve eğitim çalışmaları konuşuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kabulde yaptığı konuşmada, down sendromlu bireylerin yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumda hak ettiği yere gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise, down sendromlu bireylerin sosyal yaşama kazandırılması konusunda Girne Belediyesiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

(TUĞ/ÖK)