Girne Belediye Başkanı Güngördü Kteb’i Kabul Etti

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nden (KTEB’ten) bir heyeti kabul etti.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, KTEB basın sözcüsü Ahmet Davman, emlak acentesi işyeri açma izni için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile KTEB’e üyelik aranması gerektiğini, acentelerde çalışacak olanlar için “mesleki sorumluluk sigortası istenmesi” gerektiğini söyledi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise işyerlerinin meslek örgütlerine üye olmasının önemine dikkat çekti ve yapılan öneriyi değerlendireceklerini kaydetti.



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