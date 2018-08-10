Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Tenis Akademisi’ni Kabul Etti





Lefkoşa, 10 Ağustos 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Tenis Akademisi Başkanı Akay Çolak ve yönetim kurulu üyeleri Ziya Tüzel ile Derya Manavoğlu’nu kabul etti.Belediye’den yapılan açıklamaya göre kabulde işbirliği konusunda neler yapılabileceği konuşuldu.Girne Tenis Akademisi Başkanı Akay Çolak, yaptığı katkılardan dolayı Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür plaketi takdim etti.Güngördü de, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.(GÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI