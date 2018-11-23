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Girne Belediye Başkanı Güngördü Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bazı emekli öğretmenleri evlerinde  ziyaret etti.

Girne Belediye Başkanı Güngördü Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bazı emekli öğretmenleri evlerinde  ziyaret etti.

23 Kasım 2018 Cuma 16:22
Girne Belediye Başkanı Güngördü Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bazı emekli öğretmenleri evlerinde  ziyaret etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Güngördü, “Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

(ID/YIL)


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