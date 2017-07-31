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31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:54

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Deniz Kurmay Abay Halil Kepecioğlu Ve Harp Okulu Öğrencilerini Kabul Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, açık deniz eğitimi için sefere çıkan Deniz Kurmay Albay Halil Kepecioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Deniz Kurmay Abay Halil Kepecioğlu Ve Harp Okulu Öğrencilerini Kabul Etti
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, açık deniz eğitimi için sefere çıkan Deniz Kurmay Albay Halil Kepecioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, lojistik destek gemisi TCG Bayraktar ile açık deniz eğitimi için 30 gün sürecek bir sefere çıkan Deniz Kurmay Kıdemli Albay Halil Kepecioğlu, Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Bülent Güngör ve öğrenci tabur komutanı Deniz Binbaşı Emin Yılmaz ile Deniz Harp Okulu öğrencilerini kabulünde yaptığı konuşmada, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli komutanları ve ileride görev yapacak subay adaylarını Girne’de görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Güngördü, eğitimdeki öğrencilere başarılar diledi.

Deniz Kurmay Albay Halil Kepecioğlu da okul ve eğitim hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI

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