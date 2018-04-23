Girne Belediye Başkanı Güngördü’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı

Lefkoşa, 23 Nisan 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugünü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği gün olduğunu hatırlattı.

Güngördü 23 Nisan nedeniyle yayınladığı mesajda, “Hepimizin ortak sorumluluğu geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin haklarına saygılı, onlara güven ve sevgi dolu, adaletli ve yaşanılır bir dünya bırakmaktır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocukların istismar edilmediği, en iyi koşullarda eğitim aldığı, huzur içinde yaşadığı barış dolu bir dünya temenni eden Güngördü, bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak mutlu yarınlar diledi.

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