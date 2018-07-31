Girne Baldöken Otoparkı, Yarın Klasik Arabaların Slalom Yarışına Ev Sahipliği Yapacak

Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü işbirliğinde yarın slalom yarışı düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yarış, Girne Baldöken Otoparkı’nda saat 19:00’da başlayacak. Slalom yarışı nedeniyle Girne Baldöken Otoparkı tüm gün kapalı olacak ve park için araç kabul edilmeyecek.

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