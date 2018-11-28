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Girne Ada Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne Cihaz Bağışı

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Girne Ada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne ihtiyaç duyulan oftalmoskop ve otoskop cihazlarını teslim etti.

Girne Ada Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne Cihaz Bağışı

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Girne Ada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne ihtiyaç duyulan oftalmoskop ve otoskop cihazlarını teslim etti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:40
Girne Ada Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne Cihaz Bağışı

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Girne Ada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne ihtiyaç duyulan oftalmoskop ve otoskop cihazlarını teslim etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, teslim töreninde konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, “Sağlıkta her geçen gün hastalıklar ve hastalar çoğalıyor. Buna paralel olarak ihtiyaçlar da artıyor. Bakanlığımız sağlık sistemini çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için canla başla çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Gür, sadece devletin, hükümetin ve bakanlıkların çabası ile değil, bireyler, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin de katkıları ile sağlıklı bir ilerleme sağlanabileceğini belirtti.

Yapılan bağışın önemine işaret eden Gül, “Çocukların bizim için çok büyük önemi var. Onları ön plana almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, bugün Lefkoşa Hastanesi Çocuk Onkoloji servisine yapılan yardım için, Girne Ada Lions Kulübü’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Perihan Tuğbay ise “Her şey çocuklarımız için sloganıyla yola çıktık. Bize katkı koyan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

(GÖZ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

 

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