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25 Nisan 2017 Salı 10:03

Girne Ada Lions Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kapsamında Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Girne Ada Lions Kulübü Derneği (GALKD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fotoğraf sergisi düzenledi.

Girne Ada Lions Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kapsamında Fotoğraf Sergisi Düzenledi
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ATATÜRK DÖNEMİ 23 NİSAN FOTOĞRAFLARININ YER ALDIĞI SERGİ CUMAYA KADAR AÇIK KALACAK

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Girne Ada Lions Kulübü Derneği (GALKD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fotoğraf sergisi düzenledi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’da yer alan serginin bugün yapılan açılışına, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın himayesinde düzenlenen sergide Eriş Ülger’in arşivinden Atatürk dönemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları sergileniyor.

Açılış töreninde konuşan Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Gülten Hastunç etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise konuşmasında 23 Nisan’ın toplumun en önemli milli bayramlarından olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, çocukların toplumun geleceği için önemine vurgu yapan Berova, sergi açılışına katılan çocuklardan sergide yer alan fotoğrafları iyi incelemelerini istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ise konuşmasında çocukların geleceğin garantisi olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki milli mücadele tarihinden bahseden Kanbay, TBMM’nin açılmasının o zamanın imkânsızlıkları içinde gerçekleştirilen bir mucize olduğunu anlattı.

Ulusal egemenliğin, ulusun çıkarını belirleme yetkisinin ulusta olması anlamına geldiğini kaydeden Kanbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla egemenliğin gelecek nesillere emanet edildiğini söyledi.

Kanbay çocukların bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çağlayan Cumhuriyeti İlkokulu, Haspolat İlkokulu, TED Koleji ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’ndan öğrenciler şiirler okudu ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, 28 Nisan Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu  Fotoğraf: Süleyman Önal

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