GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...2 TUTUKLU

GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU



Öte yandan, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Girrne’de B.Ü.(E-17) ve B.A’nın.(K-35) kaldıkları ikametgahta yaptıkları aramada, yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 544 bin TL nakit para ele geçirdi.



Gazimağusa Baykal bölgesinde bulunan ağaçlık alanda yapılan operasyon sonucu ise, M.K.(E-20) ve U.K’nin.(E-20) üzerlerinde yapılan aramada, M.K.'nin tasarrufunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, U.K.’nin tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara tespit edildi. İki şahıs da tutuklandı.