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Girne Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Huzur Operasyonu

Girne ve Gazimağusa’da dün gece gerçekleştirilen trafik ve huzur operasyonu çerçevesinde çeşitli iş yerleri kontrol edildi ve trafik denetlendi.

Girne Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Huzur Operasyonu

Girne ve Gazimağusa’da dün gece gerçekleştirilen trafik ve huzur operasyonu çerçevesinde çeşitli iş yerleri kontrol edildi ve trafik denetlendi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:42
Girne Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Huzur Operasyonu
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 Girne ve Gazimağusa’da dün gece gerçekleştirilen trafik ve huzur operasyonu çerçevesinde çeşitli iş yerleri kontrol edildi ve trafik denetlendi.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satılan bar, kahvehane, otel ve pansiyonlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.

Girne bölgesinde faaliyet gösteren 17 adet kumarhane, 18 adet bet salonu, kahvehane, disko ve barları kontrol eden polis, kumarhanede bulunması yasak olan 11 kişi ve diskolarda yapılan kontrollerde ise içeride 18 yaşın altında 8 kişi tespit edildi.

TRAFİK KONTROLLERİ

Trafik ekiplerinin Gazimağusa’da yaptığı denetimler sonucunda 140 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen toplam 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araca el konuldu.

Girne bölgesinde ise yapılan trafik denetimlerinde, 540 araç kontrol edildi. 136 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araca el konuldu. Girne’deki kontrollerde 3 kişi  tutuklandı.

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Girne Ve Gazimağusa’da Dün Gece Gerçekleştirilen Trafik Ve Huzur Operasyonu çerçevesinde çeşitli Iş Yerleri Kontrol Edildi Ve Trafik Denetlendi.
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