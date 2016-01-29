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Girne Vatan Lions Kulübü Üyeleri Güngördü’yü Ziyaret Etti

Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Gülderen Nasıfoğlu ve beraberindeki heyet,&nbsp; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Vatan Lions Kulübü Üyeleri Güngördü’yü Ziyaret Etti

Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Gülderen Nasıfoğlu ve beraberindeki heyet,&nbsp; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

29 Ocak 2016 Cuma 15:05
Girne Vatan Lions Kulübü Üyeleri Güngördü’yü Ziyaret Etti
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 Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Gülderen Nasıfoğlu ve beraberindeki heyet,  Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Vatan Lions Kulübü, sokak köpekleriyle ilgili kentteki beslenme noktalarında ve geçici barınakta kullanılması amacıyla 50 kilo kuru mama bağışında bulundu.

Nidai Güngördü yaptığı konuşmada sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekerek, yapılacak olan çalışmalarda karşılıklı işbirliğinin süreceğini ifade etti.

Nidai Güngördü, kulübün yapacağı etkinliklere katkı koyacaklarını belirterek, kendilerinin yapacağı etkinliklerde de kulübü her zaman yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

Güngördü, kuru mama yardımından dolayı kulüp üyelerine teşekkürlerini sundu.

Girne Vatan Lions Kulübü’nün bağışladığı mamaları teslim alan Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, geçici barınak ve kent genelindeki besleme noktaları için yaptıkları çağrıya kulübün kuru mama yardımı yaparak destek verdiğini belirtti. Duyarlı davranıştan dolayı kulüp üyelerine teşekkür eden Soyel, yapılan girişimin diğer derneklere de örnek olmasını diledi.

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