Girne Üniversitesi Park Palace Resıdance 7 Eylül’de Hizmete Açılıyor

Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde, öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15 bin metrekare büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance”ın7 Eylül’de törenle hizmete açılacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, binada, ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, akademik lojmanlar, misafirhane, kütüphane, çalışma ve etüd salonu, sağlık merkezi, fitness merkezi, restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

