Girne Üniversitesi İklim Değişikliği Konusunda Uyardı

Girne Üniversitesi Bilim Heyeti, dünyada son yıllarda şiddetini hissettiren iklim değişiklikleri yaşandığını, bu sebeple zaman zaman şiddetli doğa olaylarının ortaya çıkmaya devam edeceğini, bu nedenle eylem planı geliştirilmesinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.



Girne Üniversitesi Bilim Heyeti, gelişmiş ülkelerin ve AB ülkelerinin gündeminde olan İklim Değişikliği Eylem Planı'nın ivedilikle oluşturulması ve uygulamaya konması gerektiğini vurguladı.



Yapılan yazılı açıklamada, İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanırken BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hükümlerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede şiddetli yağmurlar sonrasında altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık yaşanan su baskınları gibi afetler, orman arazilerinin yetersizliği, canlıların doğal dengeyi bozan farklı davranışlar sergilemesi, tarım sektörünün iklim değişikliklerinden olumsuz etkilenmesi gibi olumsuzlukların acilen İklim Değişikliği Eylem Planı geliştirilmesini gerektirdiği belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliklerinin çevreyi, ekonomik yapıyı, sosyal yaşamı ve enerji siyasetini doğrudan etkilediği belirtilerek, söz konusu eylem planının çevreden sorumlu bakanlık, belediyeler, üniversiteler ve diğer ilgili tüm paydaşların da etkin katılımıyla hazırlanması gerektiği vurgulandı.