Girne Semih Sancar Caddesi’nde Asfaltlama Tamamlandı

Çalışma kapsamında Doğanköy Çemberi’nde kavşak düzenlenmesi de yapıldığını ifade eden Güngördü, asfalt çalışmalarının kent genelinde süreceğini kaydetti.

Güngördü, üç aşamada asfaltlanan caddede yol çizgilerinin de çizilmesiyle çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, cadde asfalt kemirme çalışmasının ardından üç aşamada asfaltlandı.