Girne Semih Sancar Caddesi’nde Asfaltlama Tamamlandı

Girne’de Yeni Liman Çemberi ile Hirondel Çemberi arasında bulunan Semih Sancar Caddesi’nde asfaltlama işleri tamamlandı.
Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, cadde asfalt kemirme çalışmasının ardından üç aşamada asfaltlandı.
GÜNGÖRDÜ “ASFLALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü sürekli büyüyüp gelişen kentte elektrik, kanalizasyon, içme suyu ve Türkiye’den su temini projesi kapsamında kazılan yollarda çalışmaların tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmalarının başlandığını söyledi.
Güngördü, üç aşamada asfaltlanan caddede yol çizgilerinin de çizilmesiyle çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Çalışma kapsamında Doğanköy Çemberi’nde kavşak düzenlenmesi de yapıldığını ifade eden Güngördü, asfalt çalışmalarının kent genelinde süreceğini kaydetti.