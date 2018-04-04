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Girne polisi alarmda

Bostancı Sınır Kapısı’ndan 28 Mart tarihinde giriş yaptıktan sonra KKTC’de sırra kadem basan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in izine henüz rastlanmadı

Girne polisi alarmda

Bostancı Sınır Kapısı’ndan 28 Mart tarihinde giriş yaptıktan sonra KKTC’de sırra kadem basan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in izine henüz rastlanmadı

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:41
Girne polisi alarmda
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KKTC’ye 28 Mart Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında adına kayıtlı MET 470 plakalı salon araçla giriş yapan ve sırra kadem basan Solomos Apostolidis için aramalar ada genelinde devam ediyor.

Evine dönmemesi üzerine Güney Kıbrıs’tan gelen aile polise kayıp bilgisi verdikten sonra, Apostolidis’in kullanımındaki MET 470 plakalı araç, Pazar günü Alsancak bölgesinde kilitli vaziyette bulundu.

Polis, Apostoldis’in bulunması için arama çalışmalarını genişletti.

Şehir içi kamera görüntüleri mercek altında

Kayıp Rum’un aracının kilitli vaziyette bulunmasının ardından Girne Polis Müdürlüğü bölgeye yoğunlaştı.

Aldığı her ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Apostolidis’in son görüldüğü bölgede bulunan tüm kamera görüntülerini tek tek inceliyor.

Günlerdir, Girne bölgesindeki kamera görüntülerinden kayıp Rum’un akıbetini çözmeye çalışan polis ekipleri henüz bir ipucuna rastlamadı.

Her ihtimal değerlendiriliyor

Aracının dışında her hangi bir iz bırakmadan kayıplara karışan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in cep telefonun da bulunmamamsı kaçırılabileceği ihtimallerini artırdı.

Havadis’in edindiği bilgide, kamera görüntülerinde Apostoldis’in Girne’de Çarşamba gecesi bir kumarhaneden çıktığı görüldü.

İncelenen görüntülerde, yanında bir şahısla ayrılan kayıp Rum’un yanındaki şahsın aynı akşam Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 04.04.2018 09:43
Anahtar Kelimeler:
Bostancı Sınır KapısıSolomos Apostolidis
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