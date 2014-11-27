Girne Oda Korosu Sos Çocukköyü Derneği’ne Bağışta Bulundu

Girne Oda Korosu komite üyeleri Lefkoşa’daki SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret edip, 5,500TL’lik bağış çeki sundu.

Bellapais Manastırında, 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilen konserden elde edilen gelir, Girne Oda Korosu Başkanı Fikri Toros, Koro şefi George Ward, ve Koro komite üyesi Malcolm Davies tarafından bugünkü ziyarette dernek yetkililerine sunuldu.

SOS Çocukköyü’nden verilen bilgiye göre Çocukköyü Derneği üyesi de olan Fikri Toros, kuruma destek vermenin herkesin görevi olduğunu söyledi ve çocukların bir aile ortamında yetiştirilmesi ve hayata kazandırılmasının tüm toplumun görevi olduğunu vurguladı.

Girne Oda Korosu şefi George Ward ise yaptığı konuşmada, İngiltere’de genç yaşta bir çocuk esirgeme kurumundan bakım alan birisi olarak, SOS Çocukköyü Derneği’nin verdiği hizmeti başarılı bulduğunu ve çok iyi bildiğini ifade etti.

Ward, İngiltere’de Barnardo’s evinde yaşadığını ve SOS’in başarılarını çok iyi bildiğini, dolayısıyla, buradaki gençlere destek ve gelecek vermek adına bu çeki SOS Çocukköyü Derneğine takdim etmekten çok memnun olduğunu ifade etti.

Bağış takdiminden sonra, Ward SOS yetkilileriyle birlikte SOS Aile Evlerinden birini ziyaret ederek bakım modeli hakkında bilgi aldı.

SOS Yetkilileri de oda korosu komite üyelerine teşekkür ederek plaket sundu.