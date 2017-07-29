Girne Limanı'nda uyuşturucu ile yakalandı

Girne'de huzur operasyonu yapıldı. Kumarhaneler denetlendi



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU 28.07.2017 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC'ye giriş yapan R.Y.(E-21)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ 27-28.07.2017 tarihleri, 18:30-07:00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Arif’s Oto Yıkama” isimli işyerinin avlusunda demir üzerinde zincirlerle asılı bulunan bir adet boks torbası çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen işleri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.Ç.(E-20) tespit edilerek tutuklanmış ve çalınan boks torbası tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI 28.07.2017 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu 2-3’üncü kilometreleri arasında, Paul TAGHANRO’nın yönetiminde bulunman seyir halindeki JG 191 plakalı araçta, muhtemelen araç motor kısmına yakıt sızması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü ile aracın içi tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

HUZUR OPERASYONU 28.29.07.2017 tarihleri, 21:00 - 04:00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 64 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Alkollü araç kullanma suçundan sekiz araç trafikten men edilmiştir.