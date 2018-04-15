Girne limanı açık tuvalet

Turizmin başkenti Girne ve kentin sembolü Antik Liman, her gün yerli yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yürüyüş severlerin vazgeçilmezi olan mendirekteki manzara içler acısı

İDRAR KOKUSU VE İNSAN DIŞKISI: Yürüyüş keyfi için Girne Antik Liman’dan mendireğe uzananları kötü sürprizler karşılıyor. Attığının ilk adımlarda keskin bir idrar kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Mendireğin üstünden denize bakmak isteyenler ise insan dışkısı ve türlü atıklarla karşılaşıyor

GÜVENLİK DE YOK: Kalacak veya uyuyacak yeri olmayanlar ile denize karşı çilingir sofrasında kafa çekenler de mendireğin müdavimleri arasında. Aydınlatmanın arızalı olması gece yürüyüşçülerinin pis manzarayı görmesini engellese de güvenlik açısından zafiyet yaratıyor

Turizmin başkenti Girne’nin gözbebeği Antik Liman’daki görüntüler yalnız Girnelileri değil tüm Kıbrıslıları utandıran cinsten. Baharın hızla yaza doğru ilerlediği bu mevsimde Girne Kordon, Antik Liman ve Mendirek günün her saatinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Nüfusu hızla artan kentte soluk almak, yürüyüp ciğerine deniz havası çekmek isteyenlerin de birinci tercihi Kordondan Mendireğe uzanan yol. Ancak ne var ki Mendireğin girişinde kötü sürpriz başlıyor.

Keskin idrar kokusu

Mendireğe attığınız ilk adımda ciğerinize taze deniz havası çekmeye kalkışmayın. Keskin idrar kokusu burnunuzun direğini düşürecek gibi. Geceleri açık hava meyhanesine dönüşen mendireğin girişinde tuvalet olarak kullanılan kutu köşeden akan idrarlar adeta göl oluşturuyor. O gölden yayılan koku ise buram buram dağılıyor.

Dışkı ve her tür atık

Mendireğin üzerine tırmanarak denize bakmak isteyenleri ise daha kötü sürprizler karşılıyor. Özellikle gündüz gözüyle denizin mavisinde huzur arayanların gözü ister istemez, kayalık alandaki pisliklere takılıyor. Pislik deyip de geçmeyin insan dışkısından tutun da gece içilen biraların kutuları, gelişi güzel atılarak kırılan cam şişeler, poşetler, kağıtlar, pet şişeler ve daha bizim gözümüzden kaçan onlarca atık.

Adeta sahipsiz

Turizmin başkenti, adanın gözbebeği, Kıbrıs’ın incisi gibi birçok nitelemede bulunduğumuz Girne’nin bu müstesna bölgesi adeta sahipsiz. Ne yetkili n yetkisiz kimse görmüyor bu manzarayı. Görülmeyince tedbir de alınmıyor.

Mendirekte yürüyüş için akşam saatlerini tercih edenlerin göz zevki belki gündüz kadar bozulmuyor ancak pis kokudan onlarda nasibini alıyor. Aydınlatma çalışmadığı için akşam yürüyüşçüleri için riskler bambaşka, güvenlik sıfır.

Uyuyup uyanıp içenler var

Günün neredeyse her saatinde mendirek üzerinde çilingir sofraları kuruluyor. Kimisi adabıyla kimisi adapsız içiyor, çevreyi rahatsız ediyor. Yorgun düşenlerse mendireği açık hava pansiyonuna dönüştürüyor. Özellikle yabancı turistler, mendirek yürüyüşünde tuhaf yüz ifadeleriyle dönüyor.

Kaynak: Havadis