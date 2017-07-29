GİRNE LİMAN KARAKOLLUK OLDU

Bin bir sorunla boğuşan Girne Turizm Limanı’nda şimdi de yer kavgası yaşanırken, 80 kapasitelik limanda 250 tekne demirlendiği belirtildi

Bin bir sorunla boğuşan Girne Turizm Limanı’nda şimdi de yer kavgası yaşanırken, 80 kapasitelik limanda 250 tekne demirlendiği belirtildi

Girne’de turistlerin en fazla uğrak yeri olan Turizm Liman’ında sorunlar bitmiyor. Çevre ve alt yapı sorunlarının yanı sıra son zamanlarda yer sıkıntısı da yaşanıyor. Ticari ve özel şahıslara ait teknelerin demirlediği limanda 80 yatlık kapasite bulunurken, şuanda 250 teknenin limanda bulunduğu belirtildi. Kapasite üstü tekne olması beraberinde sorunları da getirirken dün ticari tekne sahibi ile özel tekne sahibi arasında yaşanan yer kavgası polislik oldu. Polislik olan olay, araya yetkililerin girmesi ile şimdilik çözülürken limanda yaşanan sorunlara biran önce el atılması gerektiği ifade edildi. Star Kıbrıs’a konuşan Liman Sorumlusu Hamit Topal, limana kayıtlı 133 tekne olduğunu ancak şuanda limanda 250 tekne bulunduğunu söyledi. Limanın kapasitesinin ise 80 yatlık olduğunu kaydeden Topal, “Kapasite üstü tekne bulunması sorunlara yol açıyor” dedi.

SORUNLAR SORUN EKLENİYOR

Girne Turizm Liman’ında yaşanan birçok soruna her gün bir yenisi daha ekleniyor. Alt yapı yetersizliği, çevre kirliliği gibi sorunlarla gündeme gelen limanda bu kez de yer sıkıntısı yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesi ile limana demirleyen tekne sayısı çoğalırken, 80 kapasitelik limanda şuanda 250 teknenin demirlediği belirtildi. Şahıs ve ticari teknelerin demirlediği limanda yaşanan yer sıkıntısı dün ayyuka çıktı. Yer kavgası yüzünden özel tekne sahibi ve ticari tekne sahibi arasında yaşanan kavga polislik oldu.

YER KAVGASI POLİSLİK OLDU

Elde edilen bilgilere göre, özel tekne sahibi şahsın 5 yıldır kendisine ait yere tekne demirlemediği, Turizm Bakanlığı’nın söz konusu şahsın yerini ticari bir tekneye geçici süre ile verdiği ancak özel tekne sahibinin dün kendi yerine tekne koymak istemesi ile kavga yaşandığı öğrenildi. Özel tekne sahibinin limana kayıtlı olan tekne yerine başka bir tekne koymak istediği, ticari tekne sahibinin ise buna itiraz ettiği ve yaşanan kavganın polise intikal ettiği öğrenilirken, yaşanan olaya turizm bakanlığı yetkililerinin dahil olması ile sorunun çözüldüğü bilgisi elde edildi.

KAPASİTENİN ÇOK ÜSTÜ

Kapasiteyi aşan tekne sayısı yer kavgalarına neden olduğu gibi çevre kirliliğine de yol açtığı belirtildi. Bazı teknelerin denize pis sular boşalttığı öne sürülürken, limanda yaşanan sorunlara biran önce el atılması gerektiği ifade edildi. Liman Sorumlusu Hamit Topal, limana kayıtlı 133 tekne olduğunu ancak şuanda limanda 250 tekne bulunduğunu söyledi. Limanın kapasitesinin ise 80 yatlık olduğunu kaydeden Topal, “Kapasite üstü tekne bulunması sorunlara yol açıyor” dedi.

SORUNLAR YILLANDI

Limanda yıllardır devam eden sorunların bir türlü çözülemediğini kaydeden Topal sözlerini şöyle sürdürdü: “Liman yıllardır ihmal ediliyor. Mesele bölgede bulunan restoranların masa sandalyeleri yollara kadar saçılıyor ve yürüyüş yolunu engelliyor. Ayrıca son olarak limanda 15 yıl önce dip temizliği yapıldı ve bu nedenle limanımız kokuyor. Bunda kanalizasyonların denize akması da etkili oluyor. Birçok kez turizm polisi oluşturulacağı ve liman gibi yerlerde görevlendirileceği dile getirildi ancak bu projede hayata geçirilmedi. Limanda güvenlik olmamasından dolayı özellikle kadınlar belli bir saatten sonra tek başına gezmeye gelemiyor. Öte yandan mendireğin denize olan kısmı halen tamir edilmedi. Ayrıca dalga kıranlar çöktüğü için de antik fener tehlike altında. Eğer dalga kıranlar onarılmazsa antik fener yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

TEK SUÇLU DEVLET

Limanda yıllardır çözülemeyen sıkıntılara son zamanlarda yer sıkıntısı da eklendiğini ifade eden Topal, “İnsanları suçlamak istemiyorum.80 yatlık yere 250 tekne demirlemişse bunda tek suçlu devlettir” dedi. Topal, polise intikal eden yer kavgası olayının ise tarafların uzlaşısı ile sonuçlandığını sözlerine ekledi.

Star Kıbrıs - Suna ERDEN